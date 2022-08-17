В Челябинске вынесли приговор водителю Land Rover, устроившему пьяное смертельное ДТП

Игоря Булаенко отправили в колонию общего режима и присудили многомиллионный штраф

Сегодня, 17 августа, Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор Игорю Булаенко. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек (пункт «а» части 6 статьи 264 УК РФ). За рулем Булаенко находился в состоянии опьянения, передает корреспондент ОТВ из зала суда.

Напомним, ДТП случилось 24 мая прошлого года в районе дома № 43 по улице Куйбышева. Игорь Булаенко за рулем Land Rover выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110. После столкновения «шестерка» въехала в «Газель». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2106 (сын и мать) погибли на месте происшествия, пожилой отец госпитализирован.

В отношении Булаенко возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО.

«Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Исковые требования о взыскании с Булаенко 6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим удовлетворены», — сообщил корреспондент ОТВ.

На вынесение приговора пришли выживший в ДТП пассажир ВАЗа Владимир Васильков, потерявший в аварии жену и сына, и его дочь. Женщина рассказала корреспондентам ОТВ, что 24 мая 2021 года Булаенко разрушил ее жизнь, убив мать и брата.

«У меня нет ни одного оправдательного слова. Тому, что он сделал. Вот просто. Вы не представляете. Он уничтожил просто нашу семью. Он уничтожил нашу жизнь», — поделилась потерпевшая.