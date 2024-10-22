В Челябинске вынесли приговор мужчине, угрожавшему отрезать язык учительнице

Руслану Панченкову назначили ограничение свободы

егодня, 22 октября, мировой судья судебного участка № 1 в Металлургическом районе вынесла приговор 37-летнему Руслану Панченкову. Он признан виновным в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 119 УК РФ), передает журналист ИА «Первое областное».

Эксцентричный поступок мужчины всколыхнул общественность. Руслан Панченков ворвался в класс школы № 71 и набросился с оскорблениями на учительницу математики. Мужчина высказывал педагогу претензии в нецензурно форме и пригрозил отрезать язык. Потерпевшей стало плохо, ей вызвали скорую помощь, а позже был диагностирован инсульт.

На заседание суда учительница не пришла и ходатайствовала о рассмотрении дела без нее.

У Панченкова на иждивении четверо детей, супруга и мать-инвалид. Ранее к уголовно ответственности он не привлекался, однако был замечен в вызывающем поведении и получал административные взыскания за мелкое хулиганство и употребление психотропных веществ без рецепта.

Вину подсудимый признал и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке, а значит — заведомо был согласен на обвинительный приговор.

Гособвинитель ходатайствовал о назначении наказания в виде ограничения свободы на один год и два месяца.

«Искренне раскаиваюсь, приношу извинения учителю. Обещаю, впредь не совершу ничего подобного. Прошу дать мне шанс работать, содержать своих детей, супругу, мать. Я оправдаю доверие суда», — произнес в последнем слове Руслан Панченков.

Ранее виновный отбыл 14 суток административного ареста по этому делу.

«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев», — огласила приговор судья.

Это значит, что Панченкову нельзя выходить из дома с 23 часов до 6 утра, нельзя покидать Челябинск и посещать детские учреждения.