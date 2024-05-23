В Челябинске вынесли приговор мужчине, напавшему с ножом на троих человек в алкомаркете

Преступника отправили в колонию строгого режима практически на три года

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 42‑летнему мужчине, который осенью прошлого года ударил ножом двух продавцов и посетителя алкомаркета «Красное и белое», сообщает прокуратура Челябинской области.

Напомним, 18 октября 2023 года челябинец поссорился с сожительницей. После этого женщина ушла на работу в магазин на улице Братьев Кашириных, а мужчина, будучи пьяным, вооружился ножом и последовал за ней. Подозреваемый нанес по одному удару ножом своей подруге, ее коллеге, а также посетителю магазина.

«Приговором суда местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, из хулиганских побуждений)», — отметили в ведомстве.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.