В Челябинске вынесли приговор мужчине, который 14 лет держал девушку в плену

«Смолинский маньяк» Ческидов признан невменяемым

Советский районный суд Челябинска признал невменяемым мужчину, который 14 лет удерживал в плену местную жительницу, также следователи установили причастность мужчины к убийству женщины в 2011 году, передает корреспондент ИА «Первое областное» из зала суда.

Следствием и судом установлено, что в один из дней в период с января 2008 года по август 2009 года Ческидов познакомился с женщиной — о ней известно только то, что ее звали Оксаной, пригласил к себе, где запер на два года. В апреле 2011 года в ходе ссоры фигурант избил потерпевшую до смерти, затем расчленил тело, а останки закопал во дворе.



Со второй потерпевшей, девушкой 1990 года рождения, Ческидов познакомился в период с сентября по ноябрь 2009 года. Заманил к себе, а дома объявил, что она теперь останется с ним навсегда. Более 13 лет мужчина удерживал девушку, систематически избивая и насилуя ее. Девушка смогла бежать в июле 2023 года, когда Ческидова забрали в больницу.

Напомним, мать обвиняемого Валентина Ческидова рассказывала соседям, что сын живет не один. А журналистам рассказывала, что похищенная девушка «жила в их доме как королева, не работала и сама пристроилась к Владимиру».

Судом установлено, что все преступления — похищение людей, убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера — совершены в состоянии невменяемости.

«На основании выводов проведенной в медицинском учреждении стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, не мог руководить ими», — принял решение суд.

Кстати, адвокаты настаивали на невиновности Ческидова и просили суд его оправдать.



Постановлением суда 52-летнему мужчине назначено принудительное лечение с интенсивным наблюдением.

Авторы: Анастасия Посохова, Ольга Бороденок