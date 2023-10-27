В Челябинске вынесли приговор мошенникам, представлявшимся сотрудниками ФСБ

Один из виновных получил реальный срок в колонии

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Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор двоим жителям региона. Они признаны виновными в мошенничестве (части 3, 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 27 октября, сообщили в УФСБ по области.

Суд установил, что в 2022 году виновные похитили деньги у четверых жителей региона.

«Деньги мошенники требовали за якобы непривлечение к уголовной ответственности, решение споров по долговым обязательствам о расторжении договора по аренде помещения», — рассказали в ведомстве.

Суд приговорил одного обвиняемого к трем годам лишения свободы колонии общего режима, второго — к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В Челябинске женщина поверила мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ, набрала кредитов и перевела им миллион рублей.