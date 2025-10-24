В Челябинске вынесли приговор медработнику за гибель ребенка

Из-за невыхода скорой ребенок не получил своевременно медицинскую помощь

В Челябинске вынесен обвинительный приговор заведующей оперативным отделом одной из городских медорганизаций. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к смерти несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Руководитель подразделения допустила к работе в секторе приема вызовов скорой сотрудника, не имевшего необходимого медицинского образования. При оформлении вызова к девятилетнему ребенку данный сотрудник совершил критическую ошибку в специализированной программе, в результате чего бригада медиков на вызов не выехала.

Не дождавшись скорой, мать сама привезла сына в больницу, но было поздно, мальчик скончался.

Следствие подчеркивает, что при грамотной организации работы отдела и анализе симптомов, которые описывала мать мальчика, вызов должен был быть классифицирован как экстренный. Своевременное прибытие врачей могло бы предотвратить трагедию.

С учетом собранных доказательств суд назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев. Дополнительно с нее взыскан штраф в размере 350 тысяч рублей.

Отдельно удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны: с медицинского учреждения взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 3,5 миллиона рублей в пользу родителей погибшего ребенка.