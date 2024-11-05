В Челябинске вынесли приговор матросам-спасателям по делу о гибели мальчика в термах «Лето»

Осужденные не признали вину и намерены обжаловать приговор

Сегодня, 5 ноября, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор двум 20‑летним матросам-спасателям. Их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), передает журналист ИА «Первое областное» из зала суда.

Валерия Грамолина и Михаил Зайков прошли подготовку по специальности и были трудоустроены в Поисково-спасательной службе Челябинска.

В день трагедии, 13 января 2024 года, подсудимые работали в термальном комплексе «Лето». ЧП случилось вечером. Шестилетнего мальчика в бассейн привела мама. Она оставила ребенка в спасательном круге, также в воде находился друг семьи. Женщина ушла сфотографироваться с подругой, в этот момент и случилось несчастье. В бассейне, полном людей, малыш нечаянно выскользнул из круга, барахтался и ушел на дно. Его заметили взрослые только через несколько минут, достали из воды и попытались реанимировать. Прибывшие медики увезли мальчика в больницу, однако он скончался по дороге.

Под ответственность попали дежурные спасатели.

«Грамолиной Валерии и Зайкову Михаилу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года. Каждый подсудимый должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей», — огласила приговор судья.

На вопрос журналистов, согласны ли осужденные с решением, Валерия сказала, что будет обжаловать приговор.

«Мы выполнили свои обязанности в полном объеме», — ответила девушка.

С приговором не согласна и ее старшая сестра, которая пришла поддержать подсудимых.

«Вот вы как мать скажите: оставили бы ребенка одного в бассейне, без присмотра? Почему эти ребята должны отвечать, как им теперь жить? Почему потерпевших сегодня не было в суде?» — в сердцах произнесла девушка.

Адвокат подсудимого Михаила Зайкова считает, что с приговором невозможно согласиться.

«Правила посещения комплекса предполагают, что родители должны неотрывно следовать за детьми. Мы вынуждены констатировать, что мальчик остался без внимания родителей, в опасной ситуации, с нетрезвым другом семьи», — сказал Сергей Сазанаков.

Адвокат намерен добиваться оправдания подзащитного.