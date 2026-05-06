В Челябинске вынесли приговор командиру спасцентра МЧС за строительство коттеджа силами подчиненных

Офицер признан виновным в превышении полномочий и лишен звания полковника

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику Уральского учебного спасательного центра МЧС России, который использовал труд подчиненных военнослужащих для бесплатного строительства жилого дома, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Челябинского гарнизонного военного суда.

Следствием и судом установлено, что полковник МЧС в течение двух лет действовал из корыстной заинтересованности и явно превышал свои должностные полномочия, систематически отдавая незаконные приказы личному составу.

«Военнослужащие освобождались от несения службы в учебном центре и направлялись на строительство коттеджа своего командира. При этом офицер не желал нести личные расходы на оплату строительных и иных работ», — рассказали в суде.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области. По собранным ими материалам было возбуждено уголовное дело.

Полковник признан виновным по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). Отмечается, что своими действиями командир нанес существенный вред интересам государства в лице МЧС России, подорвав авторитет ведомства, где военнослужащие обязаны строго соблюдать требования закона и воинских уставов.

Военный суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На основании статьи 48 УК РФ офицер лишен воинского звания «полковник», а также на 1,5 года лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральном окружном военном суде через Челябинский гарнизонный военный суд в течение 15 суток со дня его вынесения.