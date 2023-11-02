В Челябинске вынесли приговор иностранцу, зарезавшему возлюбленную в пабе

Женщина скончалась в больнице

Сегодня, 2 ноября, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор мужчине, который напал с ножом на бывшую сожительницу в пивном пабе на улице Энтузиастов, сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что 5 августа виновный находился в пабе в пьяном виде и нанес потерпевшей несколько ударов ножом в шею и грудь. Женщина скончалась 11 августа в больнице.

«Виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», — прокомментировали в областной прокуратуре.

В пользу дочери погибшей взыскано 1,5 млн рублей морального вреда.