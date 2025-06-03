В Челябинской области вынесли приговор глухонемому парню, который убил таксистку в Коркино

Суд дал ему 9 лет и 10 месяцев

Коркинский городской суд огласил приговор несовершеннолетнему местному жителю, который убил местную таксистку в октябре 2024 года, сообщают корреспонденты Первого областного медиахолдинга.

По данным следствия, между потерпевшей и 17‑летним парнем, следовавшим на такси домой, произошел конфликт, в ходе которого он ударил женщину ножом в грудь не менее четырех раз. Затем парень вытащил тело своей жертвы из автомобиля и оставил на дороге. Сев за руль, он проехал около 500 метров, а потом бросил автомобиль и скрылся.

Суд приговорил несовершеннолетнего к 9 годам и 10 месяцам в воспитательной колонии. Родственников осужденного обязали выплатить 2 миллиона рублей семье погибшей. Напомним, у женщины остались двое сыновей.

Сообщается, что парень вину не признал и собирается обжаловать приговор.