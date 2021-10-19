В Челябинске вынесли приговор главному инженеру больницы по делу о взятках

Антону Губанову назначили реальное наказание

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении главного инженера ОКБ № 3 Антона Губанова. Он признан виновным в получении взятки и превышении полномочий. Об этом сегодня, 19 октября, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, по версии следствия, главный инженер больницы и заместитель главврача по хозяйственной части в 2017–2019 годах получили взятки от представителей коммерческих организаций на сумму более 5,7 миллиона рублей за заключение контракта на поставку лифтового оборудования, которое не соответствовало требованиям контракта, а также за выполнение незаконных действий в пользу коммерческой организации.

В отношении них были возбуждены уголовные дела по части 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Антону Губанову вынесли приговор и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штрафы в общей сумме на 6 миллионов рублей», — рассказали в суде.

Дело заместителя главврача было выделено в отдельное производство. Приговор по нему будет оглашен позже.