В Челябинске вынесли новый приговор Евгению Пашкову по делу о взятке

Ранее экс‑чиновника отправили в колонию, затем отменили решение в апелляции

Сегодня, 1 августа, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику управления капитального строительства администрации города Евгению Пашкову, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Судом установлено, в период с сентября 2015 по апрель 2019 года Евгений Пашков вместе с бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым получили взятку в размере 2,5 миллиона рублей от депутата гордумы Сергея Селещука за покровительство и контракт на строительство школы в микрорайоне Парковом.

«Евгению Пашкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 5 лет», — огласил решение судья.

Кроме того, он должен выплатить 1 млн 250 тысяч рублей в доход государства. Также сохраняется арест на его имущество. В срок учтут время его пребывания в СИЗО.

6 сентября прошлого года Челябинский областной суд отменил ранее вынесенный Центральным райсудом приговор Пашкову из-за процессуальных нарушений. Тогда экс-чиновника приговорили к 9 годам колонии.



Напомним, ранее Центральный районный суд Челябинска назначил Тефтелеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.

Калининский районный суд прекратил производство по ходатайству Тефтелева об изменении места отбывания наказания с колонии строгого режима на общий.