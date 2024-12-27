В Челябинске вынесли приговор экс‑проректору пединститута

Павел Рябчук получил условный срок

Сегодня, 27 декабря, Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему проректору педагогического университета Павлу Рябчуку. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, проректор педуниверситета Павел Рябчук и замдиректора института (одного из подразделений ЮУрГГПУ) Антон Семченко были задержаны сотрудниками ФСБ 31 января 2023 года. Обоим было предъявлено обвинение в получении взяток от студентов.

Во время следствия Антон Семченко находился под домашним арестом. Его признали виновным в получении 13 взяток на 300 тысяч рублей. Ранее ему вынесли приговор и назначили штраф два миллиона рублей.

Павел Рябчук получил около 250 тысяч рублей. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.