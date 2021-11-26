В Челябинске вынесли приговор экс-чиновнице Минтарифа по делу о взятке

Елена Лябова осуждена условно

Челябинский суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Елены Лябовой. Она признана виновной в получении взятки. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в СУ СКР по региону.

«По версии следствия, обвиняемая, находясь в должности начальника одного из отделов Минтарифа, получила взятку в размере 50 тысяч рублей от директора коммерческой организации. За эти средства женщина должна была подготовить материалы, обосновывающие установление тарифов на услуги по передаче электроэнергии», — сообщили в региональном СУ СКР.

В отношении Елены Лябовой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.