В Челябинске вынесли приговор директору «Заповедника» по делу о мошенничестве на 115 миллионов рублей

Иван Окольников получил условный срок

Сегодня, 29 января, Советский районный суд Челябинска вынес приговор директору ООО «Заповедник» Ивану Окольникову по делу о крупном мошенничестве с земельным участком (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

ООО «Заповедник» занимается покупкой и продажей земли и принадлежит депутату гордумы Виталию Рыльских. Суд установил, что Иван Окольников по подложным документам арендовал, а затем выкупил земельный участок по льготной стоимости у муниципалитета без законных оснований. Имущественный ущерб бюджету Челябинска оценивается в размере не менее 115 миллионов рублей.

«Назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также виновному назначен штраф 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Ивана Окольникова заключили в СИЗО на время следствия 23 марта 2021 года.