В Челябинске вынесли приговор директору «Уралдорстроя» по делу о взятке

Гарник Колозян получил реальный срок

Сегодня, 5 ноября, Советский районный суд Челябинска вынес приговор директору по общим вопросам «Уралдорстроя» Гарнику Колозяну, сообщили в СУ СКР по региону.

Суд установил, что в сентябре прошлого года виновный через посредника передал 30 тысяч рублей начальнику отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» за сокрытие дефектов проб образцов асфальтобетона.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

«Виновному назначено наказание в колонии общего режима на срок 1 год и 5 месяцев со штрафом 600 тысяч рублей», — сообщили в СУ СКР по региону.

Отец виновного, Нвер Колозян, находится в СИЗО по делу о взятке.