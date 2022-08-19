Ленинский районный суд вынес приговор директору похоронной фирмы «Мемориал 1» Виктору Золотареву. Он признан виновным в даче взятки (часть 3, пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Установлено, что подсудимый в период с января 2020 года по май 2021 года передал сотрудникам полиции взятки в размере 220 тысяч рублей за предоставление информации об умерших.
«Подсудимый в ходе предварительного следствия и на судебном заседании вину в совершении преступлений признал в полном объеме. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей», — сообщили в прокуратуре региона.
По данным ИА «Первое областное», речь идет о взятках полицейским Тракторозаводского района.