В Челябинске вынесли приговор директору похоронной фирмы за дачу взятки силовикам

Подсудимый за деньги получал сведения об умерших

Ленинский районный суд вынес приговор директору похоронной фирмы «Мемориал 1» Виктору Золотареву. Он признан виновным в даче взятки (часть 3, пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что подсудимый в период с января 2020 года по май 2021 года передал сотрудникам полиции взятки в размере 220 тысяч рублей за предоставление информации об умерших.

«Подсудимый в ходе предварительного следствия и на судебном заседании вину в совершении преступлений признал в полном объеме. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей», — сообщили в прокуратуре региона.

По данным ИА «Первое областное», речь идет о взятках полицейским Тракторозаводского района.