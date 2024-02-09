В Челябинске вынесли приговор депутату Вячеславу Ершову

Он признан виновным в даче взятки

Сегодня, 9 февраля, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор депутату Курчатовского района Вячеславу Ершову по делу о даче взятки и незаконном хранении боеприпасов (статьи 291 УК РФ, 222 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Вячеслава Ершова задержали в момент передачи 50 тысяч рублей сотруднику территориального отдела «Шершневского лесничества» ГКУ «Челябинсклес». В обмен Ершов планировал получить разрешительную документацию на строительство в лесной зоне. Кроме того, в ходе обыска в квартире обвиняемого изъяты пять боевых винтовочных патронов, которые он незаконно хранил по месту жительства. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно. Также он должен выплатить штраф 100 тысяч рублей», — рассказали в суде.