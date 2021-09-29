В Челябинске вынесли приговор бывшему военнослужащему за хищения автомобилей

Ущерб потерпевшим составил более 3,5 млн рублей

Сегодня, 29 сентября, Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего сержанта Олега Баскакова, служащего по контракту. Он признан виновным в мошенничестве.

Установлено, что совместно с двумя мужчинами в сентябре прошлого года Баскаков арендовал два автомобиля — «Тойота Камри» стоимостью более 1,5 млн рублей и «Тойота Рав 4» стоимостью почти 2 миллиона рублей. В дальнейшем он вводил арендодателей в заблуждение относительно местонахождения авто. Машины впоследствии были проданы неустановленным лицом.

В отношении Баскакова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Уголовные дела в отношении его подельников вынесены в отдельное производство.

«Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию, разъяснив, что в ходе предварительного следствия тот признал свою вину, дал признательные подробные последовательные показания об обстоятельствах совершения им преступления», — рассказали в пресс-службе суда.

Гарнизонный военный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.

Также он обязан возместить имущественный вред потерпевшим.