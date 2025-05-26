В Челябинске вынесли приговор бывшему вице‑мэру Владимиру Слободскому

Чиновник получил условный срок

В Челябинске суд вынес приговор бывшему заместителю главы города по вопросам градостроительства Владимиру Слободскому. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в СУ СКР по региону.

В 2018 году он незаконно выдал разрешение на строительство десятиэтажного дома на улице Сулимова, несмотря на отсутствие у застройщика необходимых документов и заключения правового управления администрации. Это привело к ущербу для соседних домовладельцев на сумму более 2,7 млн рублей.

«Суд приговорил Слободского к пяти годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком и лишением права занимать определенные должности на два года. Для возмещения ущерба наложен арест на имущество осужденного на сумму свыше 6,5 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Ранее Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему директору ООО «Челябинскавтотранс» Людмиле Ребреш. Суд установил, что виновная в период с 2016 по 2020 год заключила более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком на улице Сулимова в Челябинске под строительство жилого дома, однако сдавать квартиры не собиралась.