Сегодня, 15 января, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему замминистра экономического развития региона Антону Бахаеву и директору ООО «Элефант-Формат» Михаилу Смирнову.
В зависимости от степени участия их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере и даче взятки в особо крупном размере.
В 2017 году подсудимые, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили из бюджета Челябинской области свыше 33,5 миллиона рублей. Средства были выделены для проведения XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.
«Антона Бахаева приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, Михаила Смирнова приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.
В марте 2022 года накануне оглашения приговора судья Александр Табаков взял самоотвод.