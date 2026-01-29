Челябинский облсуд 29 января огласил приговор местному жителю, который вступил в сотрудничество с сотрудником спецслужб Украины, прошел спецобучение, устроил диверсию на транспортной инфраструктуре и впоследствии был задержан контрразведчиками, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Челябинской области.
«Сотрудничество началось осенью 2024 года. Куратор обучил мужчину мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств; действуя по заданию, в сентябре и октябре 2024 года он устроил диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона», — рассказали в УФСБ.
В отношении 42-летнего фигуранта были возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям 275 УК РФ (государственная измена) и части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия). Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, из которых первые 4 года он проведет в тюрьме, а остальные 14 — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 694 тысяч рублей с лишением специального звания «старший лейтенант полиции запаса».
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее писали, что в Челябинске задержали группу, работавшую по заказу украинских спецслужб.
