В Челябинске вынесли приговор адвокату по делу об обмане клиента

Алексей Сергатов просил 350 тысяч рублей за отмену судебного постановления

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении адвоката из Башкортостана Алексея Сергатова. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Судом установлено, что подсудимый в период с февраля по март 2021 года, достоверно зная об отсутствии у него полномочий для отмены постановления о приостановлении уголовного дела и возобновлении предварительного следствия, а также решения вопроса о возврате ранее изъятого грузового автомобиля и полуприцепа как вещественных доказательств по делу, предложил клиенту за 350 тысяч рублей вскоре разрешит все проблемы», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Потерпевший передал Сергатову 50 тысяч рублей. Адвоката задержали при попытке получения еще 300 тысяч рублей.

В отношении юриста было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишился права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 года и 6 месяцев.