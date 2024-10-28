В Челябинске вынесли приговор участникам убийства школьника возле ТРК «Космос»

Родители погибшего отказались давать комментарии после оглашения приговора

На скамье подсудимых — иностранцы и житель Курганской области. В Челябинской областном суде сегодня, 28 октября, огласили приговор по делу о групповом убийстве парня возле ТРК «Космос».

Напомним, резонансное происшествие случилось 9 апреля 2023 года на северо-западе Челябинска. Все началось с разборок из-за оскорбительной переписки в социальной сети. Как установили следствие и суд, подсудимые и потерпевшие для разрешения конфликта собрались на автопарковке ТРК «Космос» в Калининском районе. В какой-то момент обсуждение перешло в острую фазу, произошла потасовка.

«Подсудимые с угрожающими криками побежали в направлении потерпевших, бросили в их сторону палки и камни, попав в спину одному из них. Потерпевшие стали убегать, подсудимые бросились за ними. Вскоре одного из потерпевших догнал Шахром Миров и нанес ему удары рукой и ножом. Тоир Джалилов, Абдулвахоб Сабуров, Шахзоде Сатторов присоединились и применили к потерпевшему насилие с целью его убийства. После этого Нажмиддин Имомов тоже нанес удары потерпевшему ногой и рукой. Одиннадцатиклассник погиб на месте», — рассказали в суде.

Преступление было раскрыто при участии УФСБ по Челябинской области.

Отметим, погибший вообще не имел отношения к конфликту. Он просто присоединился к друзьям на прогулке и получил удар ножом только потому, что не успел убежать.

Четверо фигурантов признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, и все — в хулиганстве с применением оружия, насилия к гражданам и угрозой применения насилия (статьи 105 УК РФ, 213 УК РФ).

Трое непосредственных участников избиения и убийства получили сроки в колонии строгого режима: Миров проведет там 18 лет, Сабуров и Сатторов — по 14. Тоиру Джалилову с учетом ограничений, установленных законом для назначения наказания несовершеннолетним, назначено девять с половиной лет в колонии общего режима. Остальные участники конфликта также отправятся в колонии общего режима на сроки от четырех с половиной до пяти с половиной лет.

Родители погибшего отказалась давать комментарии СМИ после оглашения приговора.

«Какая разница, доволен ли я приговором? С юристами обсуждайте», — сказал отец школьника.

Кроме того, в пользу потерпевшей стороны взыскано более 1,2 миллиона рублей с каждого из признанных виновными в совершении убийства и хулиганства.

Авторы: Анастасия Посохова, Ольга Бороденок