В Челябинске вынесли приговор семи членам банды вымогателей

Они несколько месяцев терроризировали предпринимателей

Курчатовский районный суд Челябинска огласил приговор семерым участникам ОПГ, которые несколько лет держали в страхе бизнесменов города. Деятельность организованного преступного формирования ранее пресекли сотрудники УФСБ по Челябинской области.

По данным источника ИА «Первое областное», речь идет об участниках ОПГ «Халиулинские».

«Указанные лица на протяжении длительного времени специализировались на грабежах, вымогательстве, разбойных нападениях. Преступления зачастую совершались в отношении предпринимателей с применением оружия и насилия с причинением вреда здоровью разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Лидер и пять активных участников группировки были задержаны в мае 2020 года, причем при задержании оказали вооруженное сопротивление. Второй лидер несколько месяцев скрывался и был задержан в Челябинской области в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

Решением суда все семеро признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных различными частями статей 112 и 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести), статьей 161 (грабеж), 163 (вымогательство), 213 (хулиганство), 222 (незаконные хранение и ношение оружия) и 330 (самоуправство) Уголовного кодекса.

Шестеро из банды приговорены к лишению свободы на срок от 3 лет 7 месяцев до 6 лет 3 месяцев с отбыванием в колониях общего и строгого режима, один — к 4 годам условного лишения свободы.