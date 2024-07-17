В Челябинске вынесли пожизненный срок мужчине, надругавшемуся над телом убитой знакомой

После расправы он украл деньги из ритуального магазина, где работала жертва

Сегодня, 17 июля, в Челябинской области суд вынес приговор 49‑летнему Олегу Пеленеву, который в июле прошлого года убил женщину и надругался над ее телом, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

ЧП случилось в Нязепетровске. Виновный проник на территорию частного дома жертвы, несколько раз ударил ее по голове гвоздодером, после чего женщина скончалась. Осужденный ножом разрезал одежду на теле погибшей и надругался над мертвой. Прихватив ключи от ритуального магазина, он скрылся с места преступления. В магазине Пеленев похитил 240 тысяч рублей и уехал в Магнитогорск, где купил на эти деньги технику и одежду.

«Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима», — рассказали корреспонденты.

Ранее виновный был судим за убийство, покушение на убийство, разбой и насильственные действия сексуального характера. К жертве из Нязепетровска он устроился на работу — должен был помогать по хозяйству.