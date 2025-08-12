В Челябинске второй день разыскивают 17-летнюю девушку

Ориентировку разместил поисковый отряд «Легион-СПАС»

В Челябинске разыскивают 17-летнюю местную жительницу. Девушка ушла из дома, расположенного в Металлургическом районе, 10 августа. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

У нее зеленые глаза, русые волосы ниже плеч. Рост до 160 см. Девушка была одета в белую футболку с цветами, короткие черные шорты и сланцы розового цвета.

Всех, кто видел челябинку или знает, где она может находиться, просят позвонить по телефону 8 (909) 073-90-57 или обратиться в любой отдел полиции.

Обновленная информация: девушка найдена, жива.