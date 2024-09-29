В Челябинске второй день разыскивают 14-летнего подростка

Рассказываем, как выглядит мальчик

В Челябинске с 27 сентября разыскивают 14-летнего Кирилла Рыжих, который ушел из дома с улицы Трудовой. За два дня поисков ребенка не нашли. Волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» разместили ориентировку.

Подросток ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения. У него короткие темные волосы и большие голубые глаза. Особые приметы — неровные зубы и шрам на волосистой части головы.

Подросток был в черной толстовке, темных брюках и темных кроссовках.

Если вы знаете что-то о местонахождении подростка, сообщите информацию в полицию по телефону 102 или инфоргу поиска Юлии 8 (909) 073-90-57.