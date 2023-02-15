В Челябинске второклассник принес в школу нож

Полиция начала проверку

Ученик второго класса челябинской школы № 21 принес в школу нож. Обстоятельства происшествия выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщили Первому областному в УМВД по городу.

«Сотрудниками полиции проводится проверка. С целью установления обстоятельств произошедшего инспекторы по делам несовершеннолетних выехали в учебное заведение, где опросят очевидцев, а также педагогический состав школы», — сообщили в полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, Курчатовский районный суд Челябинска избрал меру пресечения одному из участников резонансной драки в образовательном центре № 5.