В Челябинске встало движение трамваев из-за ДТП

Столкнулись три вагона

В Курчатовском районе Челябинска из-за ДТП встали трамваи. Как сообщили в группе «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте», движение электротранспорта заблокировано в сторону центра города.

«Стоит движение трамваев на остановке „Завод тракторных трансмиссий“ в сторону центра города. Серьезное ДТП»,— уточнили в сообществе.

По предварительным данным, столкнулись три вагона. Информация уточняется.



Напомним, 4 января в Челябинске на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных трамвай въехал в иномарку. В результате ДТП образовалась серьезная пробка из вагонов.