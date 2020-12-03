В Челябинске вспыхнул склад с деревом

Причина возгорания крылась в аварийном электрооборудовании.

Пожар на складе на Троицком тракте в Челябинске вспыхнул поздним вечером в среду, 2 декабря. Сигнал поступил в 22:09. Пламя распространилось на 40 «квадратов».

В 22:23 пожарные ликвидировали открытое горение. Причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования. В бытовом помещении обнаружили следы короткого замыкания электропроводки.

«Челябинским пожарным удалось предотвратить распространение огня за пределы „бытовки“. Материалы и изделия, хранящиеся на складе, удалось спасти», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Жителям региона рекомендуют соблюдать правила безопасности при эксплуатации электрооборудования, не перегружать электрические сети и использовать только исправное оборудование.