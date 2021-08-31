В Челябинске вспыхнул пожар в торговом комплексе

Возгорание произошло в отделе продаж электрооборудования

В Челябинске утром 31 августа вспыхнул пожар в торговом комплексе «Строительный деловой мир», расположенном на Свердловском тракте. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Прибывшие пожарные установили, что возгорание произошло в отделе продаж электрооборудования в цокольном этаже. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, на место ЧП направили дополнительные силы.

«Было принято решение использовать на месте стволы высокого давления, а также сформировать четыре звена газодымозащитной службы для работы непосредственно в зоне пожара. Решительные действия сотрудников МЧС России позволили справиться с ситуацией в кратчайшие сроки. В 09:44 часов местного времени возгорание ликвидировали на площади 50 квадратных метров», — прокомментировали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сейчас на месте пожара работают специалисты отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории, которые установят причины и обстоятельства происшествия.