В Челябинске вспыхнул пожар в шиномонтажной мастерской

Столб черного дыма поднялся над железнодорожным вокзалом

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На улице Гражданской в Ленинском районе Челябинска загорелась шиномонтажная мастерская. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Жителей Ленинского и Советского районов накануне вечером, 9 мая, встревожил столб черного дыма. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что угрозы распространения огня нет.

«На месте работали три автоцистерны, пожар ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, в Каслинском районе Челябинской области произошел ландшафтный пожар, локализовать который удалось только на третьи сутки. Как сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона, ущерб лесному фонду составил 27 миллионов рублей. Подозреваемого в поджоге разыскивают.



