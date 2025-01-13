В Челябинске вспыхнул крупный пожар на лакокрасочном производстве

Пострадавших нет

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Сегодня, 13 января, вспыхнул пожар на лакокрасочном производстве в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

«В помещении по изготовлению лакокрасочных смесей происходит горение на площади 200 квадратных метров, существует угроза распространения», — рассказали в ведомстве.

Эвакуировались 50 человек. Уточняется, что жертв нет.

UPD: площадь пожара увеличилась до 300 квадратов, существует угроза распространения. На месте организован штаб пожаротушения, работают 5 звеньев газодымозащитной службы, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.