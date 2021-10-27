В Челябинске врачи спасли трехлетнего ребенка, наглотавшегося таблеток для сердца

Мальчик съел 24 таблетки сильнодействующего лекарства

В Челябинске врачи спасли трехлетнего Пашу. Мальчик наглотался таблеток, которые нашел у бабушки и дедушки. Ребенку оказали помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии № 2, а также кардиологии Челябинской областной детской клинической больницы, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Пока бабушка и дедушка спали, малыш нашел контейнер с лекарствами. Горсть таблеток он успел проглотить, о чем потом рассказал родственникам. Недосчитались 24 таблеток дигоксина — препарата, который принимают при нарушениях сердечного ритма. Взрослые сразу же вызвали скорую помощь. Ребенку промыли желудок, дали сорбенты и госпитализировали. Кардиограмма показала, что у Паши наблюдается снижение сердечного ритма.

«Терапевтическая доза дигоксина очень небольшая, и любое повышение его уровня в крови приводит к интоксикации. Можно сказать, что в больших дозах препарат превращается в яд и приводит к нарушению работы сердца. Худший исход — развитие атриовентрикулярной блокады — частичного или полного прерывания проведения импульса от предсердий к желудочкам. Такое состояние без должного лечения может привести к остановке сердца», — рассказала заведующая ОРиТ № 2 Мария Захарова.

Через несколько дней терапии состояние ребенка стабилизировалось, и его перевели в отделение кардиологии для дальнейшего наблюдения.