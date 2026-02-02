В Челябинске врача-нарколога отправили в колонию за смерть пациента

Врач входил в состав ОПГ, оказывавшей услуги по «выведению из запоя» на дому с помощью запрещенных в РФ препаратов

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор 31-летнему психиатру-наркологу, признанному виновным в смерти пациента после незаконной медицинской процедуры, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Суд установил, что врач из Казахстана входил в состав организованной преступной группы, оказывавшей платные услуги по «выведению из запоя» на дому, в том числе с применением сильнодействующих веществ, оборот которых в России запрещен. В январе 2024 года он прибыл по вызову к 47-летнему мужчине в деревню Касарги в Сосновском районе, ввел ему запрещенное лекарство. После процедуры состояние пациента резко ухудшилось, и вскоре он скончался.

Деятельность группы была пресечена оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области при поддержке СОБР Росгвардии. Врач заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело было выделено в отдельное производство. Расследование в отношении других участников группы продолжается.

Медика признали виновным в незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта организованной группой и незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Центральный районный суд приговорил фигуранта к 3,5 года колонии общего режима и лишили права заниматься медицинской деятельностью на 1,5 года. Мужчина взят под стражу в зале суда.

Дополнительно суд взыскал с осужденного в пользу родственников погибшего более 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба. Взыскание обращено на арестованное ранее имущество медика.