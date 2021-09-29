В Челябинске впервые вынесли приговор по статье «Манипулирование рынком»

Бизнесмену Дмитрию Карабинцеву назначили штраф в размере 500 тысяч рублей

Сегодня 29 сентября, Калининский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бизнесмена Дмитрия Карабинцева. Он признан виновным в махинациях на рынке ценных бумаг. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что обвиняемый с января 2015 года по июль 2017 года совершил серию сделок купли-продажи на фондовом рынке ценных бумаг пяти компаний, используя различные спекулятивные схемы (в том числе нарушая ценообразование), в результате чего Карабинцев получал так называемый излишний доход в особо крупном размере — более 139 млн рублей. Использование подозрительных схем получения прибыли выявили сотрудники Центрального Банка России, которые и направили материалы в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 185.3 УК РФ («Манипулирование рынком»). В регионе по этой статье слушания прошли впервые.

Согласно данным допроса, свидетели действительно передавали ключи доступа к своим брокерским счетам Дмитрию Карабинцеву. Далее обвиняемый в некоторых случаях согласовывал сделки, которые происходили по ним. Один из свидетелей признался, что не смог самостоятельно освоить брокерскую программу и Карабинцев помогал ему выставлять заявки и совершать сделки. Другой свидетель заявил, что не интересовался судьбой своего счета и не вникал в то, чем занимался обвиняемый.

Сегодня Калининский районный суд вынес Карабинцеву приговор.

«Обвиняемому назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — уточнили в суде.