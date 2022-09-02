В Челябинске возобновили расследование дела об обмане дольщиков «Речелстроя»

Ранее суд отменил приговор учредителю и директору компании

В Челябинске началось повторное расследование уголовного дела в отношении учредителя стройкомпании ООО «Речелстрой» Андрея Пязока и гендиректора Сергея Вегельмана. Их обвиняют в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ) и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве (статья 200.3 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, руководители компании собрали деньги дольщиков для строительства более чем 15 многоэтажек в микрорайоне Чурилово Лейк Сити, но свои обязательства выполнять не собирались. Пязок был задержан в декабре 2017 года, Вегельман — в 2018 году. Изначально в уголовном деле фигурировало обвинение в мошенничестве.

В июле прошлого года Пязоку было назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении. Вегельману — полтора года колонии-поселения. Челябинский областной суд отменил приговор в феврале 2022 года.

Расследование дела возобновлено.