В Челябинске возле Успенского кладбища в ДТП погибла 23-летняя девушка

Она не справилась с управлением, выехав на встречку

Смертельная авария произошла сегодня, 31 декабря, в Курчатовском районе на улице Мастеровой в Челябинске. 23-летняя девушка за рулем Тойоты Королла не справилась с управлением, выехав на встречное движение. В результате лобового столкновения с водителем Ниссана она погибла на месте, сообщает госавтоинспекция Челябинска.

За рулем Ниссана мужчина 1987 года рождения получил телесные повреждения. А водитель Тойотты Королла от полученных травм скончалась на месте. ДТП произошло сегодня, 31 декабря, около 10:00 на улице Мастеровой в Челябинске, рядом с Успенским кладбищем.

«Обе легковушки ехали без пассажиров. Девушка 2001 года рождения, не справилась с управлением, допустила занос автомобиля, после чего выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и произвела столкновение со встречным автомобилем Ниссан», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

Полицейские обратились к челябинцам с просьбой соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. В ГАИ отметили, что предосторожность поможет спасти жизнь и здоровье.