В Челябинске возле школы задержали эксгибициониста

Ранее судимого мужчину доставили в отдел полиции

Возле общеобразовательной школы по улице Байкальской в Металлургическом районе Челябинска задержали ранее четырежды судимого 41-летнего эксгибициониста. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в Росгвардии по региону.

Сотрудники группы задержания прибыли по сигналу тревожной кнопки. К росгвардейцам обратилась учитель начальных классов. Она сообщила, что мужчина стоял у школы и демонстрировал половые органы учащимся.

«Подозреваемый был доставлен в отдел полиции „Металлургический“ для дальнейшего разбирательства», — сообщили в региональном отделении Росгвардии.