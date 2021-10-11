В Челябинске возле школы 105 отечественная легковушка перевернулась на крышу

Водитель пострадал из-за столкновения с Шевроле

В Челябинске на пересечении улиц Кузнецова и Ковшовой рядом со школой № 105 днем 11 октября произошло ДТП в переворотом. По данным ГИБДД, на нерегулируемом перекрестке водитель Шевроле выехал на главную дорогу и столкнулся с Лада Гранта. От удара отечественная легковая машина перевернулась на крышу, ее водителю понадобилась помощь медиков.

Пока в ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. 58-летнему водителю Гранты вызвали скорую помощь.

Между тем, в понедельник ночью на северо-западе Челябинска водитель Infinity сбил 17-летнего парня и скрылся.



