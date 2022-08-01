В Челябинске возле 1-й горбольницы отечественный автомобиль сбил женщину на переходе

Пострадавшую увезли в больницу

1 августа, примерно в 17:50, на пешеходном переходе на Свердловском проспекте, возле горбольницы № 1, водитель ВАЗ-2108 сбил 56-летнюю женщину. Об этом сообщили в Челябинской госавтоинспекции.



В ГИБДД объясняют, что водитель «Восьмерки» не успел затормозить, когда пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у остановки «Улица Южная». Женщину увезли в больницу на обследование.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, ранее в Челябинской области водитель «Рено-Сандеро» съехал в кювет и погиб в горящем автомобиле.