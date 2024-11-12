В Челябинске возбуждены дела после нападения мужчины на ребенка в Парковом

Нападавший, вмешавшийся в детские разборки, установлен, ему вменяется в том числе угроза убийством

В Челябинске возбуждены уголовные дела после нападения мужчины на школьника в одном из домов по улице Бейвеля, сообщает Следственный комитет.

В ходе мониторинга соцсетей выявлена публикация с видео, где мужчина применяет насилие в отношении девятилетнего ребенка, в том числе поднимает за куртку, прижимает к стене и бьет ногой.

По словам соседей, пострадавший школьник ссорился с сыном мужчины, и тот решил вмешаться в детские разборки.



По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам).



«В настоящее время лицо, совершившее преступления, установлено. Принимаются меры к его задержанию», — пояснили в СУ СКР по региону.

Продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.