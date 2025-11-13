В Челябинске возбуждено уголовное дело после травмы ребенка в игровой комнате

Следствие изучит обстоятельства двух инцидентов в одном досуговом центре, где пострадали дети шести и четырех лет

Следователи СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело после травмы 6-летней девочки в одной из детских игровых комнат города. Это уже второй инцидент, произошедший в этом досуговом центре, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Поводом для проверки послужила публикация в социальных сетях о том, что 11 ноября в игровой комнате в Советском районе Челябинска ребенок получила рваную рану щеки. В ходе мониторинга интернета следователи обнаружили этот сигнал и сразу же отреагировали.





Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Кроме того, следователи возбудили аналогичное дело по факту травмы позвоночника у 4-летнего ребенка, которую он получил в том же месте еще в сентябре.

Следователи осмотрели детскую комнату, изъяли необходимые документы и назначили судебно-медицинские экспертизы.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности указанного объекта», — сообщили в ведомстве.

Следственное управление напоминает, что за оказание опасных услуг предусмотрена уголовная ответственность, санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.