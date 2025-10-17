В Челябинске возбуждено уголовное дело после нападения двух алабаев на школьниц

Одна из девочек получила телесные травмы

Возбуждено уголовное дело после нападения двух собак породы алабай на детей в Металлургическом районе Челябинска. Инцидент произошел во дворе дома на улице Аральской, где десятилетние девочки катались на роликах, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

По информации следствия, одна из школьниц получила телесные повреждения: у девочки рваная рана на бедре и перелом руки от падения на асфальт. Сейчас ребенок проходит курс вакцинации от бешенства. Вторая девочка не пострадала физически, но испытала сильный испуг.

По записи камеры домофона уже установлен хозяин собак. В момент ЧП он пытался отогнать псов от школьниц. Благодаря его вмешательству девочки смогли убежать.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Проверка продолжается.