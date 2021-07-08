В Челябинске возбуждено уголовное дело после наезда самокатчика на ребенка

ДТП произошло в майские праздники, пострадавший мальчик перенес тогда тяжелую операцию

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело в отношении 23-летнего челябинца, в начале мая серьезно травмировавшего ребенка прокатным самокатом. Теперь молодому человеку вменяется причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



По данным старшего помощника прокурора Челябинской области Натальи Мамаевой, ЧП произошло 8 мая около 20 часов. Тогда 23-летний челябинец, управляя прокатным электросамокатом, наехал на пятилетнего ребенка в парке имени Гагарина. Напомним, это было одно из первых зафиксированных в Челябинске ДТП с участием электросамокатов, а сервисы по их аренде работали на тот момент в городе менее месяца.

Пострадавший ребенок получил тяжелую травму голени, перенес сложную операцию. Уголовное дело по факту травмирования возбуждено отделом дознания Центрального райотдела полиции Челябинска. Прокурорская проверка признала появление дела законным и обоснованным, ход расследования взят на контроль прокурором Центрального же района областного центра.