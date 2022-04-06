В Челябинске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве бизнес-центра «Романов»

Застройщиком выступило ООО «Меркада», принадлежащее Арсену Унаняну

Челябинская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества при строительстве бизнес-центра «Романов» на северо-западе города. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по региону.

Строительством объекта занималась ныне банкротящаяся компания «Меркада», учредителем которой является известный риелтор Арсен Унанян.

По предварительным данным, речь идет о махинациях с деньгами инвесторов, вложенных в возведение бизнес-центра.

«Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“). Фигурантов в деле нет», — рассказали в региональном полицейском главке.

Арсен Унанян на звонок корреспондента Первого областного информагентства ответил так:

«Я ничего об уголовном деле не знаю, меня не уведомляли, на допросы не вызывали, адвокат тоже не в курсе», — сказал бизнесмен.

Как ранее сообщал наш сайт, офис «Меркады» в феврале навестили силовики. Тогда Унанян объяснил эту проверку давлением на него кредиторов.

10 декабря 2021 года Арбитражный суд Челябинской области принял решение о признании банкротом ООО «Группа предприятий „Компаньон“». В отношении должника введена процедура конкурсного производства на шесть месяцев. Среди кредиторов компании — Арсен Унанян, Лев Мельник, Илья Горфман и ООО «Символ Бетон». Общая сумма заявленных требований — 30 млн рублей.

