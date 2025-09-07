В Челябинске возбуждено дело после нападения стаффордширского терьера на двоих детей

Малыши ненадолго остались одни в квартире с чужой собакой, их матери вменяют неисполнение родительских обязанностей

Жительнице Челябинска вменяют неисполнение родительских обязанностей из-за того, что она оставила своих малолетних детей одних с чужой собакой. Стаффордширский терьер поранил малышей, однако взрослые не поститали нужным вызвать врачей, в СМИ распространяется запрись телефонного разговора с хозяйкой собаки, где девушка говорит, что «гиперактивный питомец просто играл», а царапины на фото кажутся страшнее, чем были в действительности.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в микрорайоне Парковый еще в феврале 2025 года, но о нем стало известно только сейчас, после публикации в СМИ.

«По данным прессы, мать оставила трехлетнего сына и четырехлетнюю дочь одних в квартире с собакой своей подруги. Пока взрослых не было, собака сильно поцарапала детей. Несмотря на множественные ссадины и кровоподтеки, медицинская помощь детям своевременно оказана не была», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, чтобы дать правовую оценку действиям матери и других лиц, причастных к происшествию.

В полиции Первому областному информагентству сообщили, что заявлений и обращений по данному факту не поступало, однако после публикации в отношении законного представителя несовершеннолетних полицейскими был собран административный материал, предусмотренный статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей), который был направлен комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Курчатовского района для рассмотрения.

«Иных фактов совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в ходе проведенных проверок не выявлено», — уточнили в УМВД по Челябинску.