В Челябинске возбудили уголовные дела против двух «управляек»

Они не обеспечили дома теплом в разгар отопительного сезона

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовные дела в отношении управляющих компаний «ДЕЗ Калининского района» и «Мой дом Урал» из-за отсутствия отопления в многоквартирных домах в разгар отопительного сезона. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

С 29 сентября по 17 октября 2025 года в домах на улицах Набережной, Косарева, Калинина, Каслинской и Свердловском проспекте были зафиксированы серьезные нарушения в предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на официальное начало отопительного периода, неоднократные аварии привели к полному отсутствию теплоснабжения.

В настоящее время следователи проводят комплексную проверку. В рамках уголовного дела запрашивается необходимая документация, проводятся осмотры квартир с замером температуры теплоносителей и в жилых помещениях, а также допрашиваются пострадавшие жильцы.

