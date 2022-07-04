В Челябинске возбудили уголовное дело против родителей брошенного на теплотрассе младенца

Месячного ребенка нашли в Ленинском районе в минувшее воскресенье

Уголовное дело возбудили в Челябинске после того, как прохожие нашли на теплотрассе живого младенца. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинску.

«По факту обнаружения младенца в Ленинском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ „Оставление в опасности“»,

— рассказывают в пресс-службе.

Напомним, мальчика, которому около месяца от роду, нашли в Ленинском районе Челябинска накануне, 3 июля. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении . Угрозы жизни мальчика нет. Его дальнейшую судьбу решат органы соцзащиты.

Родители малыша до сих пор не найдены. Их поисками занимается полиция.