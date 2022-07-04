«По факту обнаружения младенца в Ленинском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ „Оставление в опасности“», — рассказывают в пресс-службе.
Напомним, мальчика, которому около месяца от роду, нашли в Ленинском районе Челябинска накануне, 3 июля. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении. Угрозы жизни мальчика нет. Его дальнейшую судьбу решат органы соцзащиты.
Родители малыша до сих пор не найдены. Их поисками занимается полиция.